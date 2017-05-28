تمكن زبون من مغافلة “كاشير” في محل وادعى أن باقي الحساب ينقصه 100 ريال، وحصل عليها بالفعل.
وأظهرت كاميرا مراقبة بأحد المجمعات التجارية بالدمام الواقعة عندما اشترى رجل وعاء، وأعطى الكاشير ورقة بدا أنها 500 ريال، ورد له المحاسب الباقي، فقام الرجل بسرعة وخفة باخفاء ورقة بـ 100 ريال في جيب سري في محفظته، وتظاهر بأنه يعد النقود وأنه ينقصها 100 ريال.
وفتح المشتري المحفظة بسرعة مدعيًا أنه لا توجد أي نقود فيها، ليقنع الكاشير بأنه أخطأ وأن الباقي ناقص، وأنه يستحق 100 ريال أخرى، فما كان منه إلا أن أعطاه إياها ظنا أنه أخطأ، وأن المشتري يقول الصدق.
وفق “أخبار 24”.
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