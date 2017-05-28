استقبل أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد ومدير تعليم جدة عبدالله الثقفي، وعددا من المعلمين والمعلمات الحاصلين على جائزة جدة للمعلم.
وأكد الأمير خالد على الدور الفعال والمهم الذي يحمله المعلم والمعلمة على عاتقهما في بناء الأجيال وحضارات الأمم وإعداد الأجيال المتفوقة ليكونوا سواعد فاعلة في بناء الوطن.
والتقط أمير مكة المكرمة صورة تذكارية مع المعلمين والمعلمات الفائزين بالجائزة، بعد أن استمع إلى شرح مفصل للجائزة التي تهدف إلى تقدير المعلم وإبراز دوره مجتمعيا. وفق “أخبار 24”.
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