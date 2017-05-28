وجهت وزارة التجارة والاستثمار وعيدا شديد اللهجة للمنشآت المتورطة في تشغيل مخالفي نظام الإقامة والعمل، مؤكدة أنها ستواجههم بأقصى العقوبات، وذلك ضمن حملة “وطن بلا مخالف” التي أطلقها ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف.
وأصدرت الوزارة تعميما لمجلس الغرف التجارية والصناعية، شددت فيه على عدم تشغيل الوافد المخالف لأنظمة الإقامة والعمل بأي شكل كان، والتدقيق في وثائق الوافدين والتأكد من عدم مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل عند التعامل معهم لأي سبب، إضافة إلى عدم إيواء أي مخالف لأنظمة الإقامة والعمل أو التستر عليه بأي شكل، وعدم السماح للوافد بالعمل لحسابه الخاص.
وشددت الوزارة على عدم تهاون كافة الجهات المشاركة ضمن الحملة الشاملة “وطن بلا مخالف” في تطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت التجارية المشغلة لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، ومعاقبة كل من يثبت قيامه بتشغيلهم أو نقلهم وإيوائهم. وفق “أخبار 24”.
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