أكد اليوناني جورجوس دونيس المدرب السابق لفريق الهلال انه تلقى عرضاً مالياً مغري من ناد سعودي وذلك للعودة مجددأ للتدريب في السعودية خلال الموسم الرياضي الجديد .
وقال دونيس خلال حديثة مع الصحف اليونانية لا أخفى على أحد بأنه وصلني عرض مغري من ناد سعودي خلال اليومين الماضيين وذلك لاستلام مهمة التدريب في السعودية خلال بداية الموسم القادم .
واضاف انه على الرغم من العرض المالي المغري من الناد السعودي إلا أنه يريد مهلة من الوقت لأجل التفكير لاتخاذ القرار النهائي حول مستقبلة القادم من خلال التشاور مع عائلته لاتخاذ القرار النهائي .
وأشار أن كرة القدم في السعودية جيدة جداً ودليل على ذلك ان المنتخب السعودي قد وصل لنهائيات كأس العالم 4 مرات وهذا الامر ليس صدفة بل لديهم كرة قدم محترفة ولكن كرة القدم الاماراتية سيئة لذلك فان المقارنة بالدوري السعودي والاماراتي كمثل المقارنة بالدوري الايطالي والبلغاري .
وأوضح ان عودته للدوري اليوناني أمر صعب للغاية خلال الفترة الحالية كون الكرة اليونانية تعاني من حالة سيئة وازمة على كافة المستويات وكل يوم تخلق مشكلة جديدة وتحتاج والمدرب يحتاج إلى بيئة هادئة حتى يستطيع بناء فريق جديد من البداية ويكون العمل صحيح لكن العوامل والقرارات الادارية للأندية دائماً تكون مفاجأة وبالتالي تكون خطة المدرب للعمل في طريقها للفشل نتيجة تلك الازمات . وفق “العربية نت”.
وأضاف ان عودته لتدريب فريق أبويل القبرصي أمر صعب للغاية وفق العروض المالية المقدمة له لذلك ليس من السهل قبول العرض المالي القبرصي الذي يعتبر ضعيف مالياً وتجاهل العروض المالية الاخرى المغرية والتي قدمت له خلال الآونة الاخيرة .
وأوضح أنه مدين لفريق أبويل على الفترة السابقة التي قضاها معهم ويعلم تماماً الظروف والاجواء المحيطة المناسبة في النادي لكنه لا يستطيع خوض التفاوض وفق العرض المقدم في الفترة الحالية أضف إلى ذلك وجود قرارات إدارية لها طابع التسرع في أتخاذ التغييرات الفنية والتي على ضوئها يتم تغيير المدربين بشكل دوري من وقت لأخر مما يجعل الاستقرار الفني معدوم في أبويل وهو الامر المحير الذي يعاني من الفريق القبرصي على مدى سنوات ماضية لذلك ليس لديه الرغبة في خوض النقاش مع العرض القبرصي لأنه يريد أن يكون الاحترام المتبادل معهم وأن تبقى العلاقة مستمرة كونه يملك أصدقاء بشكل كبير هناك ولا يريد أن يخسر أحد في هذه العلاقة المستمرة التي تمتد منذ سنوات طويلة ماضية واكمل دونيس حديثة للصحف اليونانية حيث قال لقد وصلني عرض من ناد إنجليزي ولكنه ليس بالعرض الجيد وقد رفضته تماماً كونه لا يناسب طموحاتي المستقبلية .
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