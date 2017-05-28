استبعد قرار العفو الملكي عن بعض السجناء المحكومين في الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك المحكومين في قضايا “الفساد” و”غسل الأموال” من قائمة العفو كأبرز الجرائم التي استثنيت من العفو.
ووفقا لموقع “عين اليوم”، أن لجان العفو المكلفة بالنظر في إطلاق سراح السجناء المشمولين بالعفو وضعت قائمة تضمنها القرار الخاص بالعفو، حيث احتوت على عدد من الجرائم التي استثنيت من العفو الملكي.
وكانت إدارة سجون جدة، أطلقت الجمعة الماضية سراح 143 سجينا من سجناء الحق العام تمثل الدفعة الأولى ممَّن تنطبق عليهم شروط العفو الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وأوضح مدير ادارة سجون جدة العميد مانع العتيبي، أن المديرية العامة للسجون حرصت على البدء الفوري في إطلاق سراح 143 سجين من نزلاء سجون جدة، مبينا أن اللجنة لا تزال تدرس العديد من ملفات السجناء تمهيدا للعفو عن كل من تنطبق عليه الضوابط والشروط المنظمة.
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الخرج اليوم - سعود الضحوك :
استبعد قرار العفو الملكي عن بعض السجناء المحكومين في الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك المحكومين في قضايا “الفساد” و”غسل الأموال” من قائمة العفو كأبرز الجرائم التي استثنيت من العفو.
استبعد قرار العفو الملكي عن بعض السجناء المحكومين في الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك المحكومين في قضايا “الفساد” و”غسل الأموال” من قائمة العفو كأبرز الجرائم التي استثنيت من العفو.
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