هنَّأت الهيئة العامة للترفيه سكان مدينة جدة بحلول شهر رمضان المبارك، من خلال عرض جديد ومستحدث لم يسبق له مثيل بالشرق الأوسط، وذلك باستخدام 300 طائرة “درون” حلَّقت في سماء المدينة مساء أمس السبت.
ورسمت الطائرات، التي زُودت بأنواع خاصة من الإضاءة بلوحات فنية تضمنت شعاري المملكة والهيئة، كما كتبت الطائرات في الجو عبارة “رمضان مبارك” بطريقة أذهلت الكبار والصغار الذين تجمعوا لمشاهدة العرض.
وقالت الهيئة إنها بصدد استخدام هذه التقنية الجديدة في العروض الترفيهية القادمة، وستكون بشكل أكثر احترافية، مبينةً أنها ستنظم عديداً من الفعاليات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة خلال الشهر الفضيل، بما يتناسب مع الأجواء الرمضانية السائدة في كل منطقة.
وفق “أخبار 24”.
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