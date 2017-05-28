أبلغ مجلس إدارة نادي الهلال رسمياً مدير الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم الأرجنتيني “رامون دياز” باستمراره في قيادة الفريق فنياً خلال الموسم المقبل.
وسلمت إدارة الهلال خطاباً رسمياً لـ”دياز” يتضمن استمراره في قيادة الفريق في الموسم المقبل، وذلك حسب العقد المبرم بين الطرفين.
وبحث رئيس مجلس إدارة النادي الأمير نواف بن سعد مع “دياز” خلال اجتماع عقد اليوم الأحد الجوانب المختلفة الخاصة بالفريق، وتحضيراته لمنافسات الموسم المقبل.
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