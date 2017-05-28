قالت مصادر إن اتحاد كرة القدم سيدرس خلال اجتماعه المقبل فكرة السماح للأندية في “دوري جميل” بالاستعانة بحراس مرمى أجانب، ضمن الرباعي المحترف، وذلك لتغطية التراجع في مستوى الحراس السعوديين.
وأوضحت المصادر أن معظم الأندية المشاركة في الدوري تؤيد هذا الاتجاه، وترى أنه سيزيد حجم التنافس، ويمنحها المزيد من خيارات الحلول في هذا المركز، نظراً لأن بعض هذه الأندية تشارك في البطولات القارّية المختلفة.
وأبانت بحسب صحيفة “الرياض” أن الاستعانة بحراس أجانب سيتيح الفرصة أمام الحراس الوطنيين لاكتساب المزيد من الخبرة والتدريب، وذلك من خلال وجود روح التنافسية، أسوةً بكرة القدم الأوروبية.
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