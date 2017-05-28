نوَّه الأمن العام بوزارة الداخلية إلى أن إنشاء المواد الإباحية أو نشرها أو ترويجها، يعد أحد الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها النظام.
وأوضح أن مرتكب هذه الجريمة يعرض نفسه للسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، أو غرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.
نوَّه الأمن العام بوزارة الداخلية إلى أن إنشاء المواد الإباحية أو نشرها أو ترويجها، يعد أحد الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها النظام.
وأوضح أن مرتكب هذه الجريمة يعرض نفسه للسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، أو غرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.
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