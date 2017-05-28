بحضور الشيخ ناصر بن صالح بن حسين والشيخ سعد بن ناصر بن حسين ورئيس لجنة حكام الخرج الاستاذ نواف بن محسن العتيبي وعدد من الضيوف افتتح مساء أمس السبت الدورة السابعة للمغفور له الشريف عبدالله بن محمد بن حسين -يرحمه الله – بترحيب بالحضور وأن هذه الدورة تقام للسنة السابعة بدعم من كبار عائلة بن حسين والرعاة المشاركين بدعم هذه الدورة وكالة نكفيك ومؤسسة فيام ومؤسسة بيت التسهيل لأجهزة الكهربائية وبرعاية إعلامية من الخرج اليوم .
أولى المباريات والتي أدارها تحكيماً فهد بن ناصر بن حسين ومراقب المباراة عبدالعزيز هيكل بين فريق الفيصل وفريق جنوى والتي فاز بها فريق الفيصل خمس أهداف مقابل هدف وفي نهاية المباراة تم اختيار عبدالله اليحيا من فريق الفيصل أفضل لاعب بالمباراة مقدمة من فريق ميلان وأجرت اللجنة المنظمة سحب على الارقام الموزعة للجمهور وقام بتوزيع الجوائز ضيوف الحفل مقدمة من مجمع ريم الدلم كوبونات سباحة .
اليوم تقام المباراة الثانية بين فريق القنرز وفريق الخالدية في تمام الساعة العاشرة والربع .
مقتطفات من الدورة :-
– حضر المصور عبدالرحمن بن سعد بتغطية الافتتاح عبر الفانتوم تصوير الطائرة .
– كرمت اللجنة المنظمة داعم الدورة الاستاذ عبدالله بن حمد بن حسين لدعمه المادي والمعنوي سنوياً .
– تشكر اللجنة المنظمة صالح بن عبدالله بن صالح بن حسين لتقديمه كافة الصوتيات طوال أيام الدورة الرمضانية .
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