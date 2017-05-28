أعلنت الكلية التقنية بالخرج عن إطلاق البرامج التدريبية المساندة والموجهة لمتدربي الكلية المستمرين وذلك خلال شهر رمضان المبارك .
سوف تقدم هذه البرامج التدريبية عن بعد وعن طريق التدرب الإلكتروني حيث يتمكن المتدرب من المشاركة في هذه البرامج والاستفادة منها بدون الحضور إلى مقر الكلية وإنما عن طريق البلاك بورد وتهدف هذه البرامج إلى:
- إطلاع المتدربين على أحدث التوجهات العالمية في تخصصاتهم التقنية والمهنية.
- تزويد المتدربين بشهادات تطويرية بالإضافة إلى شهاداتهم التخصصية.
- إتاحة فرصة التدرب الإلكتروني للمتدربين من خلال البلاك بورد .
وتشمل البرامج :.
- أساسيات الخدمات السحابية
- أساسيات برنامج powerpoint
- برنامج excel
- أساسيات قواعد البيانات
- برمجة الألعاب والتطبيقات باستخدام HTMLS
- أساسيات التنقل والأجهزة
- أساسيات برنامج WORD
- أساسيات الشبكات
- أساسيات حماية الحاسوب والشبكات
- البرمجة باستخدام لغة بايتون PYTHON
- ريادة الاعمال
- مهارات الاتصال والحوار
- محو الامية الرقمي
- تخطيط المسار الوظيفي
- العمل الجماعي وبناء فرق العمل
وصرح عميد الكلية التقنية بالخرج الأستاذ خالد الحربي بأن المتدربين الراغبين في التسجيل يمكنهم ذلك عن طريق بوابة المتدربين .
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