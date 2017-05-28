دشنَّ مغردون هاشتاق “#جنودنا_البواسل_شهركم_مبارك”، أمس السبت، بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك، لتقديم تحية الشكر والدعاء للمرابطين على الحدود، تقديراً لجهودهم في الذود عن الدين والوطن.
وشارك مئات المغردين في الهاشتاق بالدعاء إلى الجنود المرابطين لرفع معنوياتهم، مؤكدين أن الوطن يعيش في أمان وسلام -بفضل الله- ثم بفضل جهودهم وتضحياتهم.
وعلق المغرد “ردة الحارثي @alharthyradda” على صورة للجنود المرابطين أثناء إفطارهم، بقوله: “صائمون صامدون مرابطون مدافعون على ثغور الإسلام عن الدين والوطن لا تنسوهم من دعائكم”.
ودعا “فــــهـــــد @alvxu” للجنود المرابطين بقوله: “اللهم انصرهم بنصرك، واحفظهم بعينك التي لا تنام، وارحم شهاداءنا منهم وارزقهم الجنة”.
من جانبه، قال مشعل الخامسي @mashal_m_m” عبر الهاشتاج: ‘‘إنهم رجال في سبيل الله سبحانه يتسابقون بتقديم أرواحهم للذود عن قبلة المسلمين لكم منا خالص الدعاء والمحبة والوفاء”.
بدوره، قال المغرد “AMIEN ALSALMAN @amien_alsalman”: “مبارك عليكم الشهر نصركم الله يا عزنا وفخرنا لله دركم يا من نصوم ونصلي ونأمن في وطننا بفضل الله ثم بفضلكم” بحسب صحيفة تواصل.
الأخبار الرئيسية
جديد المقالات
حال بعض الشباب في رمضان؟ّ!
لا للاستراحات
رشوة الأخلاق …
فيلسوف الكُرة السعودية
عضوية الجمعيات
المجتمع .. أفراد
تقديراً لتضحياتهم.. مغردون يدشنون هاشتاق “جنودنا البواسل شهركم مبارك”
الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :
دشنَّ مغردون هاشتاق “#جنودنا_البواسل_شهركم_مبارك”، أمس السبت، بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك، لتقديم تحية الشكر والدعاء للمرابطين على الحدود، تقديراً لجهودهم في الذود عن الدين والوطن.
دشنَّ مغردون هاشتاق “#جنودنا_البواسل_شهركم_مبارك”، أمس السبت، بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك، لتقديم تحية الشكر والدعاء للمرابطين على الحدود، تقديراً لجهودهم في الذود عن الدين والوطن.
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884931087.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج