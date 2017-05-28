لايزال الغموض يكتنف مصير لاعب وسط النادي الأهلي مصطفى بصاص والذي تم إبعاده بقرار إداري وفني دون إبداء الأسباب عبر المركز الإعلامي أو تعليق من مجلس الإدارة والجهاز الإداري.
وحاولت مصادر التواصل مع الأطراف الثلاثة اللاعب والجهاز الفني والإداري، ولكن لم تتوصل إلى معلومة حول اللاعب بسبب التكتم الشديد حيال الموضوع.
ويعاني الأهلي من نقص عددي كبيرفي العناصر بسبب الإصابات التي حصدت لاعبي الفريق الأخضر وجعلت مدربه السويسري غروس في حيرة كبيرة، مما يثير التساؤل حول عدم الاستعانة بمصطفى بصاص ومنحه الفرصة عقب مواظبته وانتظامه على التمارين في النادي وفق البرنامج المعد له إضافة إلى سعيه لإنقاص وزنه. وفق “عين اليوم”.
الجدير بالذكر أنه في الآونة الأخيرة ظهرت أنباء عن عدة عروض وصلت للاعب من أجل انتقاله الموسم المقبل .
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