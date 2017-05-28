واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء السبت تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة استقلال خوزستان الإيراني، مساء يوم الثلاثاء المقبل.
تخلّل المران تدريبات الكرات العرضية والتسديد على المرمى، وتطبيقات تكتيكية مخصّصة في حالتي الدفاع والهجوم.
شهدت مشاركة القائد ياسر القحطاني، وسط متابعة صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد عضو شرف النادي، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة.
يذكر أن بعثة الهلال ستطير إلى العاصمة القطرية الدوحة، الأحد تحضيرا للمباراة التي تأتي لحساب إياب دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا علما بأن الهلال حسم مباراة الذهاب بالفوز 2-1. وفق “أخبار 24”.
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