تكفل فاعل خير بسداد ديون 17 سجينًا من الغارمين في سجون المنطقة، بعد ساعات من انطلاق حملة تفريج كربة سجناء حائل.
وأوضح رئيس لجنة تراحم منصور العمار أنه منذ لحظة انطلاق الحملة تلقت اللجنة عددًا كبيرًا من الاستفسارات، وطلبات راغبي التبرع، وأبدى فاعل خير ـ رفض ذكر اسمه ـ تكفله بسداد ديون 17 سجينا، لينهي معاناتهم وأسرهم، ولم شمل كثير من الأسر خلال رمضان المبارك بحسب صحيفة عين اليوم.
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فاعل خير يسدد ديون 17 سجيناً في حائل
فاعل خير يسدد ديون 17 سجيناً في حائل
الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :
تكفل فاعل خير بسداد ديون 17 سجينًا من الغارمين في سجون المنطقة، بعد ساعات من انطلاق حملة تفريج كربة سجناء حائل.
تكفل فاعل خير بسداد ديون 17 سجينًا من الغارمين في سجون المنطقة، بعد ساعات من انطلاق حملة تفريج كربة سجناء حائل.
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