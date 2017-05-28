وثق مقطع فيديو صوره مواطن قيام رجل أمن بتصوير السيارات، أثناء وقوفه في إشارة بأحد شوارع محافظة جدة؛ حيث يرجح المشهد أنه كان يلتقط صوراً للوحات السيارات المخالفة.
وأظهر المقطع رجل الأمن وهو يقف بجوار إشارة مرور بشارع السبعين في جدة، ويقوم بتصوير بعض السيارات التي تعبر الطريق، ما يرجح أنه كان يلتقط أرقام لوحات السيارات المظللة، أو التي لم يلتزم قائدوها بربط حزام الأمان.
يذكر أن الإدارة العامة للمرور بدأت العام الماضي بتطبيق نظام “باشر”، الذي يمكّن رجل المرور من تسجيل المخالفات المرورية في الميدان وتوثيقها بوقتها ومكانها، وإرسال رسائل إلى المخالفين مباشرة دون توقيفهم.
وفق “أخبار 24”.
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