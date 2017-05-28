شهد صحن الطواف بالمسجد الحرام في الليلة الثانية لشهر رمضان، غياباً للزحام الشديد وسهولة في الطواف، أثناء أداء المصلين لصلاة التراويح، وذلك عقب تنفيذ توجيهات الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة؛ بإخلاء صحن الطواف من المصلين.
وأظهرت صورة متداولة صحن الطواف أثناء صلاة تراويح ثاني ليالي شهر رمضان، وقد غاب عنه الزحام الشديد، بعد تخصيصه للطائفين.
وكان الأمير خالد الفيصل قد أصدر توجيهاً بإخلاء صحن المطاف من المصلين حتى نهاية شهر رمضان المبارك، على أن يتضمن ذلك منع صلاة التراويح والتهجد، منع سُفر السحور والإفطار داخل الصحن.
وفق “أخبار 24”.
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