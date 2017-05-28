أعلن السفير السعودي لدى الخرطوم علي بن حسن جعفر، توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعلاج طفل سيامي سوداني.
وأكد جعفر في تصريحات نقلها “المركز السوداني للخدمات الصحفية”، أن الطفل محمد المر من مدينة الفاشر غرب السودان، سيصل إلى المملكة غدا “الإثنين”، للعلاج بأحد المستشفيات السعودية بعد صدور أمر خادم الحرمين بالتكفل في علاجه وتأمين تذاكر السفر له ولوالديه.
وأوضح جعفر أن إجراء عملية فصل الأطفال السياميين في المملكة، تدلل على المكانة العلمية التي وصلت إليها، كما تظهر الدور الإنساني للقيادة السعودية الحكيمة.
يذكر أن الطفل السيامي ولد “الثلاثاء” قبل الماضي بقسم حديثي الولادة بمستشفى الفاشر التعليمي، ملتصقا مع آخر غير مكتمل النمو من جهة البطن والصدر.
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