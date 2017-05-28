ذكر مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ أن الإكثار من أداء العمرة في المواسم المزدحمة فيه إضرار بالناس.
وأضاف المفتي وفقا لـ”عكاظ” أن عمرة واحدة تكفي، وأن الصلاة في المسجد الحرام والذكر فيه أفضل من تأدية العمرة أكثر من مرة.
وأشار إلى أن النبي ﷺ اعتمر أربع عمر في حياته، وهي عمرة الحديبية في العام السادس، وعمرة القضاء في العام السابع، وعمرة الجعرانة في العام الثامن، والثلاث كن في ذي القعدة، والرابعة كانت مع حجة الوداع.
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