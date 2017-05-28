توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم “الأحد” أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف والحدود الشمالية والشرقية تمتد لتؤثر على مناطق الرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة ومنطقة نجران والأجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة في فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات مناطق عسير وجازان والباحة تمتد إلى مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لتكون السحب الممطرة قد تكون رعدية على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والمدينة المنورة.
وأشارت إلى أن الطقس سيبقى حاراً إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من غرب المملكة.
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