هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الشعب السعودي بحلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله أن يحفظ البلاد من الشرور والفتن.
وجاءت تهنئة خادم الحرمين على حسابه الرسمي على تويتر اليوم (السبت): “أهنئكم بشهر رمضان المبارك، أحد بواعث الخير والمحبة بين البشر، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين والعالم كافة من الشرور والفتن”.
أهنئكم بشهر رمضان المبارك، أحد بواعث الخير والمحبة بين البشر، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين والعالم كافة من الشرور والفتن.
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