تحقق المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في واقعة سماح كلية تقنية للبنات في الأحساء لطالباتها بارتداء البنطال، لمن ترغب خلال الأسبوع الأخير من الدراسة، مقابل دفع ريالين تبرعاً لجمعية خيرية.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي أن المؤسسة شكلت لجنة للتحقيق في ما حدث في الكلية التقنية العالمية للبنات بالأحساء، والتي يتم تشغيلها بالشراكة مع كلية نياجرا الكندية، وبناءً على نتائج التحقيق سيتم اتخاذ الإجراء النظامي المناسب.
وأضاف أن الكلية قامت الخميس الماضي بإرسال رسائل نصية للطالبات تعتذر من خلالها عما حدث، وتؤكد من خلالها ضرورة الالتزام بالزي الرسمي، وفق النظام وفق “أخبار 24”.
واشار إلى أن المؤسسة تؤكد بشكل مستمر على أهمية الالتزام بالزي الرسمي الخاص بالكليات والمعاهد التابعة لها للبنين والبنات، والذي يتوافق مع أنظمة ولوائح المؤسسة المتوافقة مع أنظمة التعليم بالمملكة، كما أن المؤسسة تتابع تطبيق ذلك طيلة العام التدريبي بكل الكليات والمعاهد التقنية.
يذكر أن نص الرسالة كان “عزيزتي الطالبة.. نفيدك بأنه تم السماح بارتداء البنطال خلال وقت الدوام لهذا الأسبوع، وفي حال ارتدائه يرجى دفع مبلغ ريالين كتبرع لجمعية فتاة الأحساء، إدارة الكلية”، ما أثار حفيظة أولياء الأمور، مطالبين بالتحقيق، في حين تم جمع 600 ريال خلال 3 أيام فقط.
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