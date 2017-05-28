كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، عن أطول مدن المملكة صوما وأقصرها لهذا العام، مشيراً إلى أن معظم مناطق المملكة ستتجاوز ساعات الصيام فيها 15 ساعة، محذرا في الوقت نفسه من مربعانية “القيظ”.
وأوضح في مقطع فيديو على حسابه الرسمي عبر “تويتر”، أن الثلث الأخير من شهر رمضان سيكون الأطول في السنة، لافتاً أن أكثر المدن صوما في رمضان ستكون طريف حيث ستصل إلى 15 ساعة و40 دقيقة، وأقصرها جازان بفارق ساعة وربع. وفق “أخبار 24”.
وحذر “الزعاق” من مربعانية “القيظ” التي تبدأ في الثامن من شهر رمضان، مؤكداً أنها ثالث أكثر شهور السنة حرارة هذا العام.
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