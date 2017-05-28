قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس اليوم (السبت) بتطييب “الحجر الأسود” و”الملتزم”، وذلك بأفخر أنواع الطيب وأزكاه.
جاء ذلك اليوم (السبت) خلال جولة الشيخ السديس التفقدية للاستعدادات القائمة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام من زوار وعُمار.
وأوضحت الرئاسة أن ذلك يأتي انطلاقاً من أهمية الحرمين الشريفين في هذا الدين، ومنزلة الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين، وما حثت عليه النصوص من الكتاب والسنة من تعظيم البيت وتطهيره.
وفق “أخبار 24”.
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