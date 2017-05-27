يزعم تطبيق واتسآب للمراسلة الفورية، بالتخطيط لإدراج مزايا جديدة في التحديث المقبل، وسيحمل التحديث سمات بارزة موجودة أصلا في تطبيق فيسبوك للدردرشة، وفقا لموقع إكسبرس البريطاني.
وسيضيف تحديث واتسآب ميزة الملصقات، التي تساعد المستخدم في التعبير عن مشاعر ومواقف معينة برسومات مبهجة وبتصميم مختلف عن الرموز التعبيرية.
ميزة الملصقات التي سيحملها تحديث واتسآب الجديد كانت متاحة بالفعل على تطبيق ماسنجر المملوك للشركة الأم فيسبوك على هواتف أندرويد والـ IOS منذ أبريل 2013، إذ أطلقت فيسبوك تحديثا حمل تلك الميزة التي نالت شعبية كبيرة واستخدمها الملايين حول العالم.وفق “مزمز”.
وكانت فيسبوك أدخلت عددا من التغييرات على ملصقاتها منذ أن أطلقت الصيغة الأولى لأول مرة منذ نحو أربع سنوات.
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