استعاد المهاجم السعودي ناصر الشمراني الكثير من خطورته التهديفية المعهودة، ونجح في تسجيل أهداف مؤثرة للزعيم الأمر الذي أربك العيناوية وأثار حيرة جماهيره، بعد أن تباينت الآراء حول بقائه أو رحيله، وبينما طالب البعض بالتعاقد معه لموسم آخر.
ووفقاً لصحيفة البيان الإماراتية شدد البعض الآخر على ضرورة الاكتفاء بفترة إعارته لأنه تقدم في السن، ولن يقدم أكثر مما قدمه، في حين يحتاج الفريق في المرحلة المقبلة إلى مهاجم صغير السن يكون قادراً على العطاء لسنوات.
ورغم بدايته المتعثرة مع العين الذي انضم له في يناير الماضي بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر، إلا أن الشمراني نجح في إسعاد الجمهور العيناوي أخيراً وأكد أنه ما زال يعرف طريقه جيداً إلى الشباك مسجلاً 9 أهداف خلال 13 مباراة فقط، في حين أن رصيد مواطنه ياسر القحطاني لاعب العين السابق 12 هدفاً في 23 مباراة خاضها مع الفريق البنفسجي، وأمام الشمراني مباراة أخيرة مع العين أمام الاستقلال الإيراني 29 الجاري في إياب ثمن نهائي أبطال آسيا يمكن من خلالها زيادة رصيده التهديفي.
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