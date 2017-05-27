قدم نادي أولمبياكوس اليوناني عرض مالي لنادي الهلال وقدرة 3 ملايين يورو ” أي ما يعادل 12 ملايين ونصف المليون ريال سعودي ” وذلك للحصول على عقد البرازيلي كارلوس ادواردو ليكون ضمن صفوف الفريق اليوناني خلال الفترة القادمة . وأشارت الصحف اليونانية ان أولمبياكوس يسعى جاهداً وبكل قوة لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين من الطراز الفني العالي خلال الموسم الجديد ومن أهم الملفات التعاقدية التي يطمح لها أولمبياكوس وهي شراء عقد البرازيلي ادواردو من فريق الهلال والذي سينتهي خلال شهر يونيو من عام 2018 .
وأفادت أن أولمبياكوس حاول الاستحواذ على عقد ادواردو خلال يناير من عام 2016 من خلال التفاوض المباشر مع الهلال السعودي ولكن انصدم بالمطالبات المالية التي فرضها النادي السعودي مقابل التخلي عن العقد وهو الحصول على مبلغ 7 ملايين يورو ” أي ما يعادل 29 مليون ونصف المليون ريال سعودي ” . وفق “النادي”.
وأوضحت أن الفترة الحالية هي أكثر ملائمة وسهولة في التفاوض بين أولمبياكوس مع الهلال من اجل شراء عقد ادواردو وذلك كون العقد يتبقى له عام كامل وهو الامر الذي سيجعل الحصول على خدمات اللاعب أكثر مرونة من الاعوام السابقة والتي تخللت صعوبة في المطالبات المالية حيث ينتظر أولمبياكوس رد ادارة الهلال على العرض المالي المقدم لشراء عقد البرازيلي ادواردو .
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