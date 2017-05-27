قال مهاجم الهلال السابق سعود الحماد ان الهجوم الذي يتعرض له المهاجم ياسر القحطاني وزميله لاعب الوسط محمد الشلهوب غير مبرر، وأن ما يتردد إعلامياً وجماهيرياً بالمطالبة لهما بالاعتزال، وعدم تجديد عقديهما لا يخدم الفريق بشيء وقال: “إدارة الهلال ومدرب الفريق الارجنتيني رامون دياز لديهم من الخبرة وتقدير الاحتياجات الشيء الكثير”.
وأضاف: “الإدارة الهلالية قدمت وتقدم عملاً جباراً، وجنت ثماره بتحقيق ثنائية الموسم لوجود عناصر مؤثرة في الفريق ومن ضمنهم ياسر والشلهوب اللذان لهما دور كبير سواء داخل الملعب او خارجه لما يملكانه من خبرة طويلة ساهمت في رفع معنويات الفريق الذي يضم بين صفوفه بعض اللاعبين الصغار تتراوح أعمارهم من 23 إلى 24 عاما وبحاجة للتوجيه واكتساب الخبرة واثبتا ذلك خلال الموسم بعطائهما الكبير وحسم بعض مباريات الفريق المهمة وعند نزولهما يحدثان الفارق والإضافة الفنية ونظراً لحاجة المدرب دياز للنجمين رفع تقريره للإدارة مطالبا باستمرارهما وأعتقد أن مدرباً كبيرا بحجم دياز سيجامل على حساب اسمه وسمعته التدريبية لإرضاء طرف على حساب طرف”. وفق “الرياض”.
وختم الحماد حديثه المقتضب بالقول: “نبارك هذه الخطوة ونتمنى من بعض الجماهير التي لا تتفق معي احترام أي قرار يتخذه مسيرو الفريق الذين مع النجوم اسعدوا جميع محبي “الملكي” وحققوا نتائج إيجابية وأرقاما قياسية سجلها التاريخ ولن ينساها جميع المتابعين الرياضيين”.
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