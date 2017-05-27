هاجم عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، ملاك ومسؤولي القنوات الفضائية بسبب إنفاقهم الملايين على إنتاج وشراء مسلسلات وبرامج هابطة في شهر رمضان المبارك.
وأوضح خلال استضافته في البرنامج الإذاعي “استديو الجمعة”، أن القنوات الفضائية تقدم برامج ومسلسلات تضر بها روحانيات هذا الشهر الكريم، وفيها مضارة للمسلمين، داعيا الله على ملاك هذه القنوات بألا تربح تجارتهم وأن يبتليهم في الدنيا بالخسارة حتى لا يعودوا إلى هذا العمل.
ووجه الشيخ المطلق حديثه لأصحاب القنوت الفضائية الذين يقدمون برامج ومسلسلات تحارب الدين وتخدش الحياء في شهر رمضان المبارك قائلاً: “إخواني أصحاب القنوات الفضائية كلكم مسلمون وأنتم تعرفون أن شهر رمضان شهر العبادة والخير فقدموا لأنفسكم” مذكرا بقوله تعالى: “وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ *يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ “. وفق “أخبار 24”.
وتابع: “نحن نستغرب عندما نرى هؤلاء الإخوة – يقصد ملاك ومسؤولي القنوات الفضائية- يبذلون الأموال لشراء برامج ومسلسلات بالملايين، وإخوانهم الطيبون من قرابتهم وجماعتهم ينفقون الأموال في بناء المساجد، وفِي مد موائد السفر في الحرمين للفقراء، وفِي كفالة الأيتام، وفِي تزويج الشباب والفتيات”.
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