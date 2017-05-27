كشف الدكتور “خالد الزعاق” خبير الأرصاد والأحوال الجوية، أن مدينة طريف هي الأعلى في ساعات صيام أولى أيام رمضان هذا العام حيث ستصل إلى 15 ساعة و40 دقيقة.
في حين ستكون جازان أقل المدن صياما بفارق ساعة وربع، وأضاف أن معظم مناطق المملكة ستتجاوز ساعات الصيام فيها 15 ساعة.
وأشار “الزعاق” وفقاً لـ”العربية نت” أن المنطقة الشمالية الغربية ستكون أكثر المناطق المملكة في ساعات الصيام، مشيراً إلى أنه كل ما اعتلينا شمالا من خط الاستواء كلما زاد النهار وقل الليل، وبذلك ستكون مدن طريف و تبوك وحقل هي الأكثر.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج