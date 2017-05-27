أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خدمة جديدة تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة والمستفيدين من المعاش الضماني الاعتراض على إيقاف صرف الإعانة المالية عنهم أو عن أحد التابعين لهم.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت إنها ستظهر نوع المستندات بناءً على سبب الإيقاف، مبينةً أن الوقت المتوقع لإغلاق الطلب 15 يوماً، ولافتةً إلى أن الخدمة تتيح للمعترضين تقييم الخدمات المقدمة لهم على موقع البوابة الإلكترونية للوزارة.
وأبانت أن تقديم طلب الاعتراض يتم من خلال الدخول للبوابة الإلكترونية (mlsd.gov.sa)، واختيار خدمة الاعتراضات من الخدمة الإلكترونية، ثم اختيار نوع الاعتراض، ومن ثم تعبئة بيانات الاعتراض، وإرفاق الأوراق المطلوبة، ثم تقديم طلب الاعتراض، موضحةً أن متابعة حالة طلب الاعتراض ستكون من خلال أيقونة “طلباتي”. وفق “أخبار 24”.
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