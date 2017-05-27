كشف تقرير للإدارة العامة للمرور عن انخفاض الحوادث المرورية بنسبة 15% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي 1438، وانخفاض معدلات الوفيات بنسبة 19%، والإصابات بنسبة 16%.
وأرجع التقرير هذا الانخفاض لما وصفه بالتكامل بين العقوبات المرورية، والحملات التوعوية التي تقودها “مبادرة الله يعطيك خيرها”.
وأبان أنه تم خلال فترة السبعة أشهر تسجيل 276,595 حادثاً مروريا، مقارنة بنحو 324,593 حادثاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بانخفاض يقدر بنحو 48 ألف حادث.
وأشار التقرير إلى أن عدد الوفيات انخفض من 4776 حالة في العام الماضي إلى 3872 حالة، وذلك بانخفاض 904 حالة وفاة، فيما انخفض عدد الإصابات بنحو 3514 حالة إصابة. وفق “أخبار 24”.
من جهته، قال المدير التنفيذي لمبادرة “الله يعطيك خيرها” سليمان المنصور إن هذا التراجع الملحوظ في المعدلات تم بفضل الجهود الحثيثة، وتوافق الرؤى بين المرور والمبادرة، مشيداً بدور المرور في رصد ومتابعة الشوارع والطرق، والدراسة المستمرة لتشديد العقوبات على المخالفين وتقديم الميزات النسبية للملتزمين.
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