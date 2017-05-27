أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على أن المملكة تقف مع مصر بكامل إمكاناتها حتى يتم القضاء على الاٍرهاب بكل أشكاله وتجفيف منابعه.
جاء ذلك في اتصالاً هاتفيًّا اجراه خادم الحرمين الشريفين اليوم (السبت) بالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، حيث قدم فيه خالص العزاء وصادق المواساة في ضحايا العمل الإرهابي الذي وقع في محافظة المنيا.
وأكد خادم الحرمين استنكار وإدانة المملكة الشديدين لهذا العمل الإرهابي الآثم الذي يتنافى مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية، مجدداً تأييد المملكة لما تقوم به حكومة مصر من إجراءات في مواجهة الأعمال الإرهابية، وأن المملكة تقف مع مصر بكامل إمكاناتها حتى يتم القضاء على الاٍرهاب بكل أشكاله وتجفيف منابعه. وفق “أخبار 24”.
من جهته، عبَّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة، وعلى دعمه الكبير لمصر.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج