أطلقت القيادة العامة لطيران الأمن، تسع طائرات مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الفنية والتقنية والطبية، في مكة المكرمة وذلك ضمن خطة معتمدة لتنفيذها في رمضان المبارك لهذا العام 1438هـ.
وأوضح قائد عام طيران الأمن اللواء الطيار محمد بن عيد الحربي أن مشاركة طيران الأمن تأتي ضمن منظومة وزارة الداخلية لتوفير الأمن والأمان وسبل الراحة لقاصدي بيت الله الحرام وتهيئة أجواء مناسبة لهم ليتفرغوا لأداء مناسكهم الدينية في هذا الشهر الفضيل بكل طمأنينة.
وأضاف أن مهام طائرات القيادة العامة لطيران الأمن المشاركة هذا العام تتنوع لتشمل تنفيذ جميع المهام الأمنية والإنسانية المختلفة وتقديم الدعم اللوجيستي لجميع الأجهزة الحكومية، حيث تنفذ الطائرات جولات يومية مستمرة تشمل الحرم المكي الشريف والمناطق المحيطة به والطرق المؤدية إليه، والطرق التي تربط مكة وجدة والمدينة المنورة. وفق “أخبار 24”.
وأبان اللواء الحربي، أن جميع الطائرات المشاركة في خطة رمضان جاهزة للإقلاع الفوري علاوة على الدعم والإسناد بالطائرات التي على أهبة الاستعداد بطواقمها الجوية والفنية والمتواجدة في بقية قواعد طيران الأمن بالمملكة لدعم الموقف، مشيرا إلى ان جميع الطائرات مزودة بأنظمة الرؤية الليلية والكاميرات الحرارية وتقنيات الاتصال الحديثة والتجهيزات الطبية والإسعافية بما يمكنها من أداء مهامها في خدمة ضيوف الرحمن على مدار الساعة.
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