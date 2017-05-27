يطلق نادي الشعلة المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم وتجويده بجوائز نقدية تبلغ عشرون ألف ريال .
هذا وقد حددت اللجنة المنظمة ثلاثة مستويات لمسابقة القرآن الكريم وتجويده /
الأول / حفظ القرآن الكريم كاملاً،
والثانية/ حفظ خمسة عشر جزءا الأولى من القرآن الكريم
و الثالث/ حفظ الخمسة الأجزاء الأخيرة من القرآن الكريم
وذلك بإشراف لجنة تحكيم من نخبة القراء .
ودعت اللجنة الراغبين للاشتراك في المسابقة تسجيل بياناتهم عبر برنامج الوات ساب لهاتف مسابقة الشعلة الرمضانية وهو /
0502593283
في موعد أقصاه
10/ 9/1438
البيانات المطلوبة :
الاسم /
رقم الجوال /
المستوى /
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