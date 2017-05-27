نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، في إطالة رجل مريض لنحو 3 سم، بعد أن أجرى له عملية إطالة هي الأولى من نوعها في مستشفيات الطائف.
وأوضح رئيس قسم العظام بالمستشفى الدكتور عبدالرحمن عبدالرؤوف، أن المريض راجع المستشفى لمعاناته من آلام في الحوض، وبعد الفحص والمعاينة تبين أن لديه مشكلة في المشي، لوجود قصر مزمن في عظمة الفخذ بإحدى رجليه حيث اتضح أنها اقصر 3 سم من الأخرى.
وأضاف الدكتور عبدالرؤوف بحسب “المدينة”، أنه تم إجراء عملية إطالة رجل للمريض بتركيب مسمار نخاعي خاص، مؤكداً أنها تكللت بالنجاح وأن المريض غادر المستشفى بحالة جيدة.
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