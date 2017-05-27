مدح مدافع نادي الاتفاق، البوركيني محمد كوفي، مدافع النادي الاهلي، الدولي المصري محمد عبد الشافي، وأثنى على خُلق (شيفو) مؤكدًا أنه يعرفه جيداً منذ أن كان شيفو وكوفي يلعبان في الدوري المصري وبالتحديد في نادي الزمالك، ومن قبلها كان شيفو في صفوف فريق غزل المحلة وكوفي لاعباً في نادي بتروجيت عام 2006.
وأكمل كوفي حديثه في مقابلة تلفزيونية في برنامج “باب واحد” قائلاً : محمد عبد الشافي شخص طيب جداً جداً ، ودائماً قريب إلى الله ويصلي كل يوم والقرأن بين يديه، ويحترم الجميع .
وتحدث كوفي عن كهربا و قال مازحاً : كهربا يقول عليا بابا لانه كان يشاهدني وهو عمره 15 عام في تدريبات فريق بتروجيت وكان كهربا يلعب في فريق الشباب لنادي إنبي وتعلم مني كثيراً، وهو من اللاعبين الجيدين للغاية كما كان يقف بجانبي دائماً في الأزمات التي اتعرض لها في مصر عندما كنت لاعب في صفوف الزمالك.وفق “النادي”.
وشارك محمد كوفي مع الإتفاق 24 مباراة ، 22 مباراة في التشكيلة الأساسية ومباراتين فقط شارك كبديل ، بإجمالي 2157 دقيقة ، أحرز هدفا واحدا فقط في مرمى الفيصلي في الجولة 23 في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 ولم يصنع أي هدف ، ويأتي الإتفاق في المركز 11 في جدول مسابقة دوري جميل برصيد 27 نقطة ، وبعد لعب 26 مباراة فاز الفريق في 7 مباريات وتعادل في 6 وخسر 13 ، أحرزوا 31 هدفا وسكن مرماهم 45 هدفا.
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