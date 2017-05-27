أكد الباراغوياني فيكتور أيالا محترف نادي النصر أنه قرر بشكل قاطع عدم العودة مجدداً للسعودية خلال الموسم القادم كونه قرار عائلي في المقام الاول والاخير وذلك لعدم تكييف العائلة مع الاجواء هناك .
وقال ايالا خلال حديثة مع الصحف الباراغويانية : وصلتني عدة عروض رسمية من اندية محلية خلال الايام الماضية وسأختار العرض المناسب لي لتأمين مستقبلي القادم .
واضاف : من أبرز العروض المقدمة لي من نادي سيرو بورتينيو الباراغوياني وسوف أدرس من العرض بشكل كامل من جميع النواحي المالية والفنية . وفق “النادي”.
وأشار ان فك ارتباط العقد مع نادي النصر هو تقديم مبلغ وقدرة مليون و200 ألف دولار ” أي ما يعادل 5 ملايين ريال سعودي ” وان ذلك المبلغ هو بمثابة أطلاق سراحه من العقد الساري المربوط والذي من خلاله يستطيع أي ناد التوقيع معه بشكل مباشر بعد التخلص من دفع مبلغ عملية فك الارتباط .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج