شهدت ملاعب دولة الكويت الشقيقة واقعة نادرة وغريبة حيث احتفل ناديان بالفوز بالدوري الكويتي لكرة القدم لهذا الموسم مساء يوم أمس الخميس، وهما نادي القادسية ونظيره الكويت، بينما أعلن اتحاد كرة القدم في الكويت فوز نادي الكويت أصر نادي القادسية على أنه الفائز الشرعي باللقب.
وجاء ذلك بعدما رفضت إدارة القادسية الاعتراف بحصول فريق الكويت باللقب بعد حكم محكمة الاستئناف برفض الاستشكال المقدم من الهيئة العامة للرياضة باعتماد فوز الكويت على العربي في الجولة السادسة ليحصل الكويت على ثلاث نقاط.
وارتفع رصيد الكويت بعد حصوله على النقاط الثلاث إلى 69 نقطة في المركز الأول وهو ما رفضه نادي القادسية الذي اعتبر نفسه بطلا للمسابقة ومنح مجلس الإدارة اللاعبين درع للاحتفال رغم حصله على 67 نقطة. وفق “الرياض”.
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