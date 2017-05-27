كشفت مصادر صحفية أن إدارة نادي الهلال تتجه للمشاركة بالفريق الأولمبي بدلاً عن الفريق الأول، في البطولة العربية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 يوليو إلى 5 أغسطس القادمين .
ويأتي هذا التوجه نظير ضيق الوقت مابين موعد بدء إعداد الفريق وانطلاق المنافسات الرسمية، بما فيها دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا 2017، حال تأهل الفريق كما هو متوقع .
يشار إلى أن تحضيرات الفريق الأول للموسم الجديد ستبدأ بالتجمع في مقر النادي في السادس من يوليو القادم ، قبل المغادرة للنمسا في العاشر من الشهر ذاته ، لإقامة معسكر إعدادي يستغرق 3 أسابيع. وفق “عين اليوم”.
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