قال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان، إنه مستغرب من تذمر بعض شركات القطاع الخاص من حرية تنقل المواطنين من منشأة إلى أخرى.
وأوضح قطان أن الكثير من الشركات تتيح ذلك للأجانب في حين تشتكي عندما يحدث بين السعوديين، رغم أن هذه التنقلات تصنع التنافس المحمود في سوق العمل وتحقق الكثير من الفوائد.
وكشف قطان وفقاً لـ”عكاظ” عن توجه وزارة العمل أن يتولى القطاع الخاص مسؤولية التفتيش على المؤسسات والشركات المخالفة.
وأشار إلى أن هناك تصنيفا للكثير من القطاعات ودمجا وفصلا لبعض المهن والوظائف، مؤكداً أن قطاع وكلاء الأدوية يعتبر أحدث القطاعات التي تم فصلها بلوائح وأنظمة مستقلة.
وكشف أن نطاقات ارتفع ليصبح 75 نشاطا، حيث تم استحداث 4 نطاقات جديدة، بما فيها نشاط وكالات الأدوية، بفصلهم عن نطاق تجارة التجزئة والجملة.
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