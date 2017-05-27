تلقى اليوناني جورجوس دونيس المدرب السابق لفريق الهلال والشارقة الاماراتي عرضاً من نادي سعودي خلال اليومين الماضين وذلك للعودة مجددأ للتدريب في السعودية خلال الموسم الرياضي الجديد .
وأكدت صحيفة ” كنترا ” اليونانية ان دونيس تلقى اقتراح مالي لتدريب نادي سعودي خلال الفترة المقبلة وقد أعطى أولوية الموافقة للعرض السعودي نتيجة توافق الطرفين على بعض البنود المتعلقة في إبرام العقد الجديد , في حين تبقى بعض التفاصيل الصغيرة حول الطلبات الفنية للمدرب والتي لم يرد الناد السعودي على تلك الطلبات سواء بالرفض او القبول مما جعل المفاوضات سارية وعالقة لحين التوافق الكامل بين الطرفين . وفق “النادي”.
وأشارت أنه على الرغم من العرض السعودي المقدم لدونيس إلى أن هناك عرض آخر دخل على الخط من فريق أبويل القبرصي الذي تقدم للحصول على خدمات المدرب دونيس ليحل مكان الإسباني ذو الأصول الدنماركية توماس كريستيانسن والذي سوف ينتهي عقدة الرسمي في نهاية الشهر القادم والذي أشترط على ادارة ابويل في حالة تجديد عقدة زيادة مرتبة الشهري بشكل مبالغ فيه واضافة بعض المكافآت الجديدة في بنود العقد الجديد الامر الذي جعل ادارة أبويل ترفض فكرة التجديد مع كريستيانسن نتيجة الديون والاعباء المالية التي يعاني منها أبويل لسداد القروض العاجلة لدى الغير والتي لا تستطيع من خلالها أن تلبي الشروط المالية للمدرب وفقاً للازمة المالية الامر الذي جعل إدارة الفريق القبرصي تضع المدرب دونيس ضمن الخيارات التعاقدية الجديدة .
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