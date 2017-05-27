أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن القائمة التي تم اختيارها من اللاعبين للمشاركة في الفترة الثالثة والأخيرة من البرنامج الإعدادي الخاص بمواجهة الأخضر أمام منتخب أستراليا المقررة في الثامن من يونيو المقبل، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.
وأوضح المدير الفني للمنتخب بيرت فان مارفيك أن البعثة ستغادر الرياض الثلاثاء المقبل 30 مايو إلى مدينة أديلايد الأسترالية على متن الخطوط الجوية السعودية.
هذا وجاءت القائمة على النحو التالي :
وفق “أخبار 24”.
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