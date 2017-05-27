علقت مصادر بشركة أرامكو على أزمة اختفاء البنزين من محطات الوقود بمنطقة جازان؛ ما تسبب في تكدس السيارات واصطفافها أمام المحطات على مدار الأيام الماضية، مؤكدةً أن الشركة لم تمنع تزويد المحطات بالوقود لكنها خفضت التوزيع فقط بسبب تغيير النظام.
وبيّنت المصادر وفقاً لـ”تواصل”، أن تزويد الناقلات بالبترول والديزل في المنطقة مُستمر مع وجود تغييرات جديدة بعد تغيير النظام وتطبيق نظام جديد للخروج من إطار العمل اليدوي، مشيرةً إلى أن التغييرات الجديدة تسببت في خفض التوزيع بشكل جزئي، محذرةً أصحاب محطات الوقود من استغلال الأزمة وتخزين الوقود بتطبيق النظام بحقهم في حال ثبوت مخالفتهم.
فيما وثّق مقطع فيديو متداول تكدس المركبات واصطفافها أمام إحدى محطات الوقود بجازان في انتظار دورها للحصول على البنزين، ويظهر خلاله صوت أحد الأشخاص الذي يشكو من تنقله بين محطات المنطقة؛ أملاً في تزويد مركبته بالوقود.
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