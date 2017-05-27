وزعت اللجنة المنظمة لـ”مهرجان الحبحب” الخامس في محافظة وادي الدواسر، نحو 3 آلاف بطيخة مجاناً على المسافرين والعابرين بمركباتهم في مدخلي المدينة الشرقي والغربي.
وأوضح المشرف على المهرجان غازي المسعري أن مبادرة توزيع البطيخ بدأت منذ انطلاقة المهرجان عام 1431، لافتاً إلى أنها تعبر عن كرم أبناء المحافظة والمملكة عموماً، وتعدّ مناسبة لتعريف الناس بجودة منتج وادي الدواسر من ثمرة البطيخ.
وأظهرت صور التقطها المنظمون للمهرجان مدى تفاعل المارة وسعادتهم بمبادرة توزيع البطيخ، وترحيبهم بالمشاركين فيها.
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