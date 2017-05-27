أكد مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ على عدم جواز تجسيد شخصية الإمام أحمد بن حنبل في عمل درامي، كونه إمام هدى وعلم، ومن أصحاب أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، ولا ينبغي تجسيده في مسلسل تلفزيوني.
وحول شخصية عدنان إبراهيم المثيرة للجدل، قال آل الشيخ، وفقاً لصحيفة “عكاظ”، إنه شخصية مشبوهة بأفكارها وآرائها، ويفترض على وسائل الإعلام أن تتجاهله ولا تهتم به، مضيفاً أن المجال مفتوح لمناصحته، ولكنه لديه انخداع بنفسه وغرور.
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