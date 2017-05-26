أقيم حفل تكريم للاستاذ /عبدالله بن ناصر العدواني أحد الرواد والمستفيدين من مكتبة الشيخ عبدالعزيز الكنهل وذلك لحصوله على درجة الماجسيتر ،
وقد ألقى في الحفل كلمة شكر للقائمين على المكتبة وللشيخ سعيد بن راشد النويصر المدير التنفديي للمكتب على ما يقومون به من اهتمام بالمكتية وخدمة روادها الباحثين .
تقرير مختصرعن مكتبة / عبد العزيز الكنهل رحمه الله.
1ـالموقع/ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخرج .
2 – مبنى الإدارة العامة – إدارة شئون الدعوة .
التأسيس: عام 1428هـــــ
مهمة المكتبة: تسهيل الوصول للمعلومة وتعزيز قدرات الطلاب والباحثين التعليمية والبحثية من خلال مجموعة واسعة من المعارف البشرية والمعلومات والأفكار في بيئة مؤاتية وداعمة.
رؤية المكتبة: تطمح المكتبة في أن تكون من أفضل مصادر المعلومات بمحافظة الخرج.
عدد المعارف: 12.
عدد عناوين الكتب: 2793 عنوانا.
عدد المجلدات 7918 مجلدا.
عدد الزيارات450 زيارة ما بين باحث وطالب علم.
وقد حرص المكتب على حضور المعرض الدولي للكتاب في السنوات الأربع الماضية ، ونتج عن ذلك تغذية المكتبة بـ 2793 عنوانا.
خدمات المكتبة:
خدمة الانترنت مجانا.
خدمة المكتبة الشاملة.
البحث عن طريق برنامج اليسير.
مشروبات ساخنة.
خدمة الباحث.
أوقات الدوام : طيلة أيام الأسبوع ماعدا الجمعة والسبت.
من الساعة 8 الثامنة صباحا إلى الثانية عشر12 ظهرا.
ومن الساعة 4 الرابعة عصراً حتى 9 التاسعة مساء.
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