تمكنت شرطة محافظة جدة من إنهاء قضية فتاة استمرت عامين من الابتزاز والتهديد بنشر صورها؛ مقابل استمرار العلاقة المحرمة مع خطيبها السابق الذي فسخت خطوبته قبل عامين.
وكشفت التفاصيل وفقاً لموقع تواصل تقدم فتاة عشرينية من جنسية عربية بشكوى ضد مواطن، وأَفَادَتْ أنه تقدم لخطبتها من أهلها وتمت النظرة الشرعية مُنْذُ سنتين، وبعد الخطوبة جرت بينهما محادثات هاتفية، اعْتَرَفَ فيها بأنه يحضر حفلات واجتماعات ماجنة، وخلال تواصلهما في فترة الخطوبة تحصل على صور ومقاطع فيديو لها، قبل أن تقرر عدم الزواج به؛ لما رأته منه من مسلكه غير السليم، بِحَسَبِ ادعائها.
وأوضحت في شكواها، أنه بعد فسخ الخطوبة بدأ يرسل رسائل تهديد، وأنه سيدمر حياتها، وينشر صورها التي حَصَلَ عليها في فترة الخطوبة، وأنه سيفضحها في مقر عملها، وتوعد بنشر الصور في مواقع التواصل الاجتماعي، ولإخوانها، وزوج أمها الذي تعيش معه الفتاة، وأَيْضَاً لأي شخص يتقدم لخطبتها.
وَتَابَعَتْ: “أنه استمر يطلب منها الخروج مع لغرض الفساد حتى وصل إلى مقر عملها وأخرجها معه بالقوة وقام باغتصابها – بِحَسَبِ إفادتها في الشكوى – داعمة شكواها بصور للمحادثات والتهديدات التي تلقتها من الشاب.
وعلى إثر الشكوى، قام البحث الجنائي، وشرطة محافظة جدة أمس الخميس من الإيقاع بالشاب، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيال قضيته.
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تفاصيل ابتزاز سعودي لـ”خطيبته” واغتصابها بجدة
الخرج اليوم - متابعات :
تمكنت شرطة محافظة جدة من إنهاء قضية فتاة استمرت عامين من الابتزاز والتهديد بنشر صورها؛ مقابل استمرار العلاقة المحرمة مع خطيبها السابق الذي فسخت خطوبته قبل عامين.
تمكنت شرطة محافظة جدة من إنهاء قضية فتاة استمرت عامين من الابتزاز والتهديد بنشر صورها؛ مقابل استمرار العلاقة المحرمة مع خطيبها السابق الذي فسخت خطوبته قبل عامين.
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