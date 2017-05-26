حذرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين من المخاطر والحوادث التي يزداد احتمال وقوعها في شهر رمضان الكريم بالمطابخ المنزلية أثناء إعداد طعام الإفطار والسحور.
ولفتت في بيان لها اليوم (الجمعة) إلى خطورة الحوادث الناجمة عن اشتعال الزيت أثناء قلي الطعام باستخدام مواقد الغاز، وكذلك الحرائق الكهربائية الناجمة عن عدم توزيع الأحمال أو استخدام وصلات غير مطابقة للمواصفات، مشددة على ضرورة توفر مستلزمات السلامة وطفايات الحريق اليدوية في جميع المطابخ المنزلية والتعرف على كيفية استخدامها في حالات الطوارئ. وفق “أخبار 24”.
وأوصت المديرية ربات البيوت والعمالة المنزلية بعدم تعبئة أواني القلي بالزيت عن آخرها، لتجنب حوادث الحريق الناجمة عن ملامسة الزيت لمصادر اللهب، وكذلك التأكد من سلامة تمديدات الغاز، مطالبة بأهمية استخدام القلايات الكهربائية في تجهيز الطعام لتجنب مخاطر اشتعال الزيت وعدم ارتداء ربات البيوت والعمالة المنزلية للملابس الواسعة والمصنوعة من المواد سريعة الاشتعال أثناء إعداد الطعام.
وكذلك عدم استخدام اليد لتحريك اللحوم أثناء عمليات الفرم والتأكد من فصل التيار الكهربائي عند تنظيف آلات الفرم وإبعادها عن متناول الأطفال والكشف عن سلامة تمديدات الغاز وإغلاق المفاتيح بعد الانتهاء من إعداد الطعام.
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