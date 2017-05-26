يختلف عدد الساعات التي يصومها المسلمون حول العالم من دولة لأخرى، بحسب طول الفترة من شروق الشمس إلى غروبها، حيث تصل فترة الصيام في الجزء الشمالي لأكثر من 20 ساعة في اليوم، بينما تقل إلى النصف في الدول الواقعة في الجزء الجنوبي.
وستكون فترات الصيام في الدول الاسكندنافية (أقصى شمال أوروبا) هي الأطول، حيث ستصل في الدنمارك والنرويج لنحو 22 ساعة تقريباً، فيما تبلغ في السويد أكثر من 20 ساعة.
وأقصر فترات الصيام ستكون في الأرجنتين وبعض الدول الأخرى، حيث ستكون في حدود التسع ساعات فقط، وذلك لكونها تشهد حالياً فصل الشتاء، بخلاف الصيف الذي تكون ساعات النهار فيه أطول.
وعلى مستوى دول الخليج، والدول العربية فتتراوح فترات الصيام بين 15-16 ساعة، وهي تعتبر فترة صيام متوسطة نسبياً، غير أن شهر رمضان يجيء في فصل الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير.
وفي دولة أوغندا الأفريقية فإن ساعات الصيام ثابتة في كل الأوقات، وهي 12 ساعة، وذلك لوقوعها مباشرة على خط الاستواء، لذلك تتساوى فيها ساعات الليل والنهار على الدوام. وفق “أخبار 24”.
وقال مسؤول مسجد “فيتيا” الكبير بالعاصمة السويدية ستوكهولم جاهد كولاي للأناضول إنهم سيصومون 20 ساعة و8 دقائق في المدينة في الفترة من 15 إلى 20 رمضان، إلاّ أن ذلك لا يمثل صعوبة بالنسبة لهم بسبب الطقس اللطيف.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج